Москва8 нояВести.Житель турецкого города Гемлик отпраздновал расставание с невестой, устроив раздачу сладостей на городской площади. Об этом пишет агентство İHA.
Уточняется, что 37-летний Эрджан Аджар вместе с родственниками пришел на площадь, где угощал прохожих национальной сладостью локма.
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Агентство подчеркивает, что, несмотря на повод, сладости пользовались спросом. При этом причины расставания и позицию бывшей невесты агентство не приводит.
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