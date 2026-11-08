Житель Турции отпраздновал расставание с невестой раздачей сладостей İHA: житель Турции отпраздновал расставание с невестой раздачей сладостей

Москва8 ноя Вести.Житель турецкого города Гемлик отпраздновал расставание с невестой, устроив раздачу сладостей на городской площади. Об этом пишет агентство İHA.

Уточняется, что 37-летний Эрджан Аджар вместе с родственниками пришел на площадь, где угощал прохожих национальной сладостью локма.

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Агентство подчеркивает, что, несмотря на повод, сладости пользовались спросом. При этом причины расставания и позицию бывшей невесты агентство не приводит.

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