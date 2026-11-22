Жители Барнэма проголосовали за выход из Британии из-за наплыва иммигрантов Sky: жители британской деревни проголосовали за выход Британии из-за иммигрантов

Москва22 ноя Вести.Жители английской деревни Барнэм (графство Западный Сассекс) проголосовали за выход из состава Британии. Поводом для такого решения стали планы властей разместить рядом с населенным пунктом центр для незаконных иммигрантов, сообщает телеканал Sky News.

За независимость от Британии проголосовали 257 жителей деревни, 16 человек высказались против, один бюллетень признан недействительным.

Жители Барнэма проголосовали за выход из состава Великобритании в ходе символического референдума о независимости, который не имеет юридической силы отмечает Sky News

Жители Оксфордшира также проголосовали за выход из состава Британии из-за планов властей по открытию центра содержания иммигрантов.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что Британия превратилась в зону "войн и изнасилований" из-за увеличения количества прибывающих в страну незаконных иммигрантов.