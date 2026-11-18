Москва18 ноя Вести.Жители массово покидают Киев, сообщили украинские СМИ со ссылкой на данные местных риэлторов.

За последние три месяца число квартир, которые доступны для аренды в украинской столице, увеличилось на 87%. Средняя стоимость съема однокомнатной квартиры в Киеве оценивается примерно в 15 тысяч гривен в месяц, то есть около 26-27 тысяч рублей.

Ранее корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что в Киеве начался "настоящий ад" после ударов российских военных по мостам через Днепр. В городе наблюдается транспортный коллапс, отметил он.