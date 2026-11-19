Москва19 ноя Вести.Евросоюз (ЕС) запретил лицам, проживающим на территории России, участвовать в стипендиальной программе Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM). Положение содержится в программном руководстве, опубликованном Еврокомиссией 18 ноября.

Обновленное руководство по программе, входящей в образовательную инициативу Erasmus+, рассчитано на 2027 год. При этом не уточняется, касаются ли новые ограничения уже одобренных стипендий.

Стипендии EMJM доступны студентам со всего мира, за исключением лиц, проживающих в Российской Федерации (которые не могут быть отобраны для участия независимо от их гражданства) говорится в документе

Кроме того, ограничиваются права лиц, которые живут в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и не имеют украинского гражданства.

Помимо этого, теперь полностью ограничиваются любые поездки студентов и сотрудников университетов в Россию и из нее.

Erasmus+ представляет собой программу ЕС в области образования, профессиональной подготовки, молодежной политики и спорта. Она предусматривает финансирование образовательных обменов, стажировок, волонтерских проектов и сотрудничества между организациями.

До введения новых ограничений россияне могли подавать заявки на индивидуальные стипендии, в том числе на обучение в магистратуре европейских вузов.

Ранее Финляндия ввела ограничения на въезд российских граждан, в том числе профессиональных спортсменов. После этого Швеция заявила о подготовке аналогичных ограничений.