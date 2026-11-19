Москва19 ноя Вести.Жительница Шэньчжэня попросила журналиста ИС "Вести" Александра Балицкого передать букет красных роз в качестве подарка российскому президенту Владимиру Путину. Женщина практически круглосуточно дежурила у отеля Conrad, где остановился российский лидер во время саммита АТЭС.

Балицкий заметил в группе людей, которая ожидала проезд кортежа президента России, женщину с большим букетом красных роз. Журналист уточнил, предназначены ли эти цвета для Путина.

Да, для президента Путина. Можно передать ему этот подарок? сказала жительница

Во время небольшой беседы Балицкий узнал, что она является большой фанаткой Владимира Путина – его фотографию она поставила в качестве обоев своего смартфона.

Каждый день смотрю на его фотографию. Каждый день я хочу посмотреть на президента Путина рассказала женщина

Балицкий обещал, что попробует передать букет российскому президенту или его помощникам.

19 ноября в китайском Шэньчжэне проходит трехсторонняя встреча лидеров РФ, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Российский президент предложил обсудить международные экономические связи и энергетическую безопасность.