Развожаев: в Севастополе жителям и бизнесу возместят часть затрат на генераторы

Жителям и предпринимателям Севастополя возместят часть затрат на генераторы Развожаев: в Севастополе жителям и бизнесу возместят часть затрат на генераторы

Москва5 ноя Вести.Жителям Севастополя и бизнесу частично компенсируют затраты на генераторы и электростанции. Об этом в соцсетях сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Соответствующее постановление было принято 5 ноября на заседании правительства.

Правительство Севастополя поддержит тех, кто покупает резервные источники питания: бензиновые, дизельные, газовые и комбинированные электрогенераторы, солнечные и портативные станции говорится в сообщении

Решение об оказании поддержки было принято этим летом, когда город столкнулся с перебоями в электроснабжении, уточнил Развожаев.

Сейчас мы разворачиваем эту программу поддержки за счет регионального бюджета, выделили для начала 100 миллионов рублей. Параллельно продолжим работать над привлечением федерального финансирования рассказал Развожаев

По словам губернатора, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будет возмещено до 30% затрат на приобретение оборудования. Физическим лицам компенсируют до 50%. С юрлицами и ИП будет работать департамент экономического развития. За взаимодействие с физлицами отвечает департамент труда и социальной защиты населения. Заявления будут принимать комиссии с участием представителей профильных ведомств.

Как только порядок будет утвержден, обязательно подробно расскажем, куда и как подавать заявления уточнил Развожаев

В результате удара по энергетической инфраструктуре вне полуострова электроснабжение в Крыму и Севастополе временно ограничено. Обслуживание социально важных объектов сохранено.