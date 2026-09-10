Журналист Богданов объяснил причину возобновления переговоров между РФ и США Богданов: США зашли в тупик с Ираном, поэтому переключились на Украину

Москва10 сен Вести.Администрация президента США приняла решение переключить свои усилия на урегулирование украинского конфликта, поскольку Вашингтон зашел в тупик в попытках организовать переговоры с Тегераном. Об этом Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил журналист Валентин Богданов.

По его словам, конфликт на Ближнем Востоке превратился в почти бесконечную вялотекущую войну.

[Президент США Дональд] Трамп уперся, конечно, в потолок или в пол, тут, я не знаю, или в стену, в тупик возможностей по организации хоть каких-либо переговоров с Ираном. Конфликт с Ираном, ясное дело, превратился в такую почти бесконечную вялотекущую войну. Ну, и, видимо, было принято решение в администрации президента США все-таки переключиться на украинский трек заявил Богданов

5 сентября спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Москву с предложением по украинскому конфликту. После встречи с российской стороной эмиссары отправились в Киев.