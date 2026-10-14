Богданов: проукраинское лобби в США готовит почву для новых санкций против РФ

Журналист Богданов: в США готовят провокации ради "адских" санкций против РФ Богданов: проукраинское лобби в США готовит почву для новых санкций против РФ

Москва14 окт Вести.Проукраинское лобби в США готовит провокации, чтобы добиться принятия новых "адских" санкций против РФ, заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX. По его словам, на Западе намерены еще сильнее обострить украинскую тему накануне 18 октября, поскольку лоббистам, которые поддерживают Украину, выгодно появление новых ограничений в отношении России.

Ранее стало известно, что 18 октября администрация США может одобрить решение о введении вторичных санкций против торговых партнеров РФ.

Перед провоенным лобби по обе стороны Атлантики сейчас стоит нетривиальная задача: за пять дней сделать для Трампа фон вокруг Украины таким, чтобы 18 октября он подписал против России "адские" санкции. Зная их креативность и цинизм, они могут пойти на что угодно. В плане провокаций указал он

Впрочем, полагает Богданов, вариант с неподписанием представителей провоенного лобби тоже устроит.

Тогда президента США будут еще сильнее рвать. Цугцванг. Пора переворачивать доску и бить ей партнеров по голове. Отступать некуда - позади Анкоридж считает журналист

В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал закон, который наделяет его правом расширять ранее установленные санкции, пошлины и запреты в отношении России.