Москва13 ноя Вести.Идея отправки европейских или других иностранных военных на Украину является безумием. Об этом заявил швейцарский журналист Питер Хензелер в эфире RT.

По его словам, западные спецподразделения уже находятся на украинской территории, однако возможное расширение такого присутствия может говорить о стремлении Европы затянуть конфликт.

На мой взгляд, идея отправить на Украину европейские или другие иностранные войска - это безумие сказал журналист

Хензелер отметил, что, по имеющейся у него информации, Россия уже контролирует Константиновку. В связи с этим он поддержал предложение президента России Владимира Путина пригласить западных журналистов, в том числе представителей американских и европейских СМИ, чтобы они смогли лично увидеть ситуацию на месте. По мнению журналиста, такая поездка позволила бы международной аудитории убедиться, что заявления Киева о контроле ВСУ над городом не соответствуют действительности.

Хензелер также считает, что европейские лидеры заинтересованы в продолжении конфликта, поскольку наступление мира может привести к утрате ими политических позиций. По его оценке, это касается как руководителей европейских стран, так и Владимира Зеленского.

Журналист сделал вывод, что затягивание конфликта и срыв мирных переговоров фактически стали частью текущей политической стратегии ряда европейских лидеров.