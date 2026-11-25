Журналист: конфликт на Украине близится к концу, и НАТО переходит на иные фланги Журналист Петров: после Украины НАТО готовится переключиться на Балтику

Москва25 ноя Вести.Конфликт на Украине идет к завершению, и страны НАТО в своей антироссийской активности готовятся переключиться на другие участки. Такое мнение высказал журналист ИС "Вести" Алексей Петров.

Прибалтийские государства уже оформились на военной карте Европы как полигон вблизи России даже независимо от развития конфликта на Украине, отметил журналист.

Судя по складывающейся картине, ястребы НАТО взялись за Балтику "всерьез и надолго", и степень давления будет повышаться. Ждать провокаций можно и от Литвы, через которую осуществляется железнодорожное сообщение с Калининградской областью сказал Петров

По его мнению, в Европе уже готовятся к действиям против России после завершения конфликта на Украине.

По всей видимости, действия европейских элит подчиняются следующей логике: если справедливо суждение о том, что конфликт на Украине идет к завершению, то разумно переключиться на другие участки. Натовцы уже называют Балтику своим внутренним морем. И аппетиты растут написал журналист

Подробнее о том, как НАТО готовит новый полигон вблизи России – в авторской колонке Алексея Петрова.