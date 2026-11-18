Журналист объяснила, кто будет расплачиваться за помощь Европы Киеву Журналист Алехина: платить за помощь ЕС Киеву будут обычные налогоплательщики

Москва18 ноя Вести.Все бремя трат Европы для помощи киевскому режиму ляжет на плечи европейских налогоплательщиков, заявила журналист KP.RU Юлия Алехина.

Она отметила, что Брюссель и участники ЕС надеются оплатить эти расходы с помощью неких "репараций" от России либо за счет ее замороженных активов, однако возможностей реально это сделать у них нет.

На самом деле платит за все никакая не Москва, а обычный налогоплательщик. Которого просто уже пятый год обманывают сказками о "российских репарациях". На его деньги строятся военные заводы, чтобы поддержать штаны падающей в тартарары немецкой экономике. Его деньги расхищают в колоссальных схемах оружейной коррупции написала Алехина

Закончится это тем, что после окончания украинского конфликта европейские военные заводы встанут без заказов, выяснится, что кредиты Киеву давать некому, после чего финансовая система Европы разрушится, подытожила журналист.

Ранее профессор Павел Фельдман отметил, что Евросоюзу все тяжелее объяснять собственным гражданам, почему они должны оплачивать поддержку режима Владимира Зеленского на Украине из своего кармана.