Москва13 июл Вести.Отношения между Соединенными Штатами и Израилем ухудшаются, когда американский президент Дональд Трамп берет курс на дипломатическое урегулирование конфликта с Ираном, и резко улучшаются, когда Вашингтон начинает активные военные действия. Об этом заявил журналист информационной службы "Вести" Сергей Пашков.

По его мнению, расхождения между США и Израилем возникают в моменты, когда Трамп пытается решить иранский вопрос дипломатическим путем, не приглашая Тель-Авив за стол переговоров.

Проблемы у США с Израилем начинаются тогда, когда Трамп берет курс на урегулирование с Тегераном, когда он хочет решить вопрос открытия Ормузского пролива, договориться с Ираном и решить вопрос за столом переговоров. Вот тут начинаются серьезные расхождения, охлаждения отношений. Израиль за этот стол переговоров не приглашают. Израиль говорит о том, что он, в принципе, вообще может обойтись без американской помощи… Но вот как только ситуация меняется, как только Дональд Трамп делает ставку на силу, как только он говорит о том, что переговоры не приводят к успеху, и Соединенные Штаты начинают все более активные военные действия в районе Исламской Республики, наносят удары по территории Ирана, так отношения с Израилем сразу, немедленно и тут же улучшаются сказал Пашков

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что Соединенные Штаты начали новую волну ударов по территории Исламской Республики Иран.