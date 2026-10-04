Журналист Санчес: Путин уже не так сильно верит в заключение сделки по Украине

Журналист Санчес высказался о вере Путина в заключение сделки по Украине Журналист Санчес: Путин уже не так сильно верит в заключение сделки по Украине

Москва4 окт Вести.Президент России Владимир Путин уже не так сильно, как раньше, верит в заключение мирной сделки по Украине. Такое мнение в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" высказал американский журналист Рик Санчес.

Он напомнил об опыте переговоров об урегулировании в Минске, Стамбуле и Анкоридже.

У нас в Америке есть такое выражение: "Сколько раз можно ходить к колодцу?" Из-за того, что произошло в Минске, Стамбуле, в Анкоридже, я думаю, что - хотя он по-прежнему верит в заключение сделки – но уже не с тем же рвением, как раньше сказал Санчес

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления перед участниками международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что не жалеет о своих попытках в 2000-е годы наладить связи с Западом.