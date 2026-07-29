Москва29 июл Вести.Владимир Соловьёв в своем канале в мессенджере MAX опубликовал фото Степана Стецива, который владеет Telegram-ботом для знакомств, сообщает ИС "Вести".

Эксклюзив: на фото – уроженец Львова Степан Стецив, владелец Telegram-бота знакомств "Леонардо Дайвинчик", который, как сегодня сообщили в ФСБ, украинские спецслужбы используют для вербовки россиян. Пока его платформа работает в интересах СБУ, сам он, конечно, воевать не спешит – скрывается от мобилизации ТЦК в болгарской Варне