Журналист: США не пытаются найти самое простое решение по Украине Журналист Храмцова: США глубоко вникают в причины конфликта на Украине

Москва12 ноя Вести.Отношение американских представителей к переговорам по Украине отражает, что США не пытаются найти самое простое из решений конфликта, отмечает в авторской колонке журналист ИС "Вести" Елизавета Храмцова.

Она пояснила, что американские посредники особе внимание уделяли и первопричинам кризиса, и механизмам, необходимым, чтобы не допустить повторения эскалации. По ее мнению, за последние месяцы представители Белого дома лучше поняли, с какого масштаба трагедией им приходится разбираться.

По тому, как много внимания американские посредники уделяли фундаментальным вопросам (от первопричин кризиса до механизмов, которые не допустят его повторения), в этот раз стало очевидно: Вашингтону уже не интересно найти самое простое из решений отмечает журналист

Подробнее о том, что не сказали вслух на переговорах в ОАЭ – в авторской колонке журналиста ИС "Вести" Елизаветы Храмцовой.