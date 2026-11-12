Москва12 ноя Вести.За месяцы, которые прошли между раундами переговоров, представители американской стороны лучше поняли природу украинского конфликта. Об этом рассказала журналист ИС "Вести" Елизавета Храмцова в авторской колонке.

Журналист обратила внимание на слова зятя американского лидера Джареда Кушнера, сказанные во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби 10 ноября.

За те месяцы, что прошли между встречами в Абу-Даби, американский переговорщик, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, впервые побывал в Киеве. Москву он уже успел посмотреть не один раз. Когда о России и Украине он сказал: "Эти прекрасные страны", сложилось ощущение, что это не фигура речи. Кажется, за эти месяцы представители Белого дома куда лучше поняли, с какого масштаба трагедией им приходится разбираться отметила Храмцова

Предыдущие переговоры по Украине между представителями России, США и Украины прошли в столице ОАЭ 4 и 5 февраля.