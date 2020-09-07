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Навальный госпитализирован 17 минут назад

07 сентября 2020 18:45

Джонсон и Макрон обсудили ситуацию вокруг Навального


EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном ситуацию, связанную с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Они побеседовали по телефону о последующей реакции на "отравление" политика.

Как написал в Twitter сам Макрон, помимо случая с Навальным они с Джонсоном обсудили ситуацию в Ливане и отношения Великобритании с Евросоюзом.

"Очень хорошая дискуссия с Борисом Джонсоном. Мы продолжим наше сотрудничество в борьбе с перевозчиками нелегальных мигрантов. Мы обсудили шаги, которые предпримем в связи с отравлением Алексея Навального", – сообщил Макрон.

Тем временем в пресс-службе британского премьера сообщили, что Джонсон и Макрон "выразили возмущение атакой на Алексея Навального". Помимо этого, они потребовали от России объяснения того, как "оппозиционный лидер был отравлен "Новичком", передает "Интерфакс".

Ранее 7 сентября сообщалось, что состояние Алексея Навального улучшилось: он вышел из состояния комы и начал реагировать на внешние раздражители, врачи отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

Навальному стало плохо 20 августа во время авиаперелета. Самолет с оппозиционером на борту экстренно приземлился в Омске, Навального госпитализировали. Позже за ним прилетел борт из Германии, чтобы доставить его в берлинскую клинику "Шарите" (Charite).

Российские врачи не нашли в организме Навального отравляющих веществ, его болезнь объяснили резким нарушением обмена веществ. Немецкие же эксперты заявили, что в его анализах были обнаружены следы яда "Новичок". Об этом веществе стало известно в 2018 году, после того, как в Великобритании заявили об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Официальный Берлин заявляет, что Навальный отравлен именно "Новичком", однако в Москве соответствующей информации от немецких властей не получали.

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