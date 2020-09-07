Джонсон и Макрон обсудили ситуацию вокруг Навального

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном ситуацию, связанную с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Они побеседовали по телефону о последующей реакции на "отравление" политика.

Как написал в Twitter сам Макрон, помимо случая с Навальным они с Джонсоном обсудили ситуацию в Ливане и отношения Великобритании с Евросоюзом.

"Очень хорошая дискуссия с Борисом Джонсоном. Мы продолжим наше сотрудничество в борьбе с перевозчиками нелегальных мигрантов. Мы обсудили шаги, которые предпримем в связи с отравлением Алексея Навального", – сообщил Макрон.

Very good discussion with @BorisJohnson. We will step up our cooperation against migrant smugglers. We discussed steps to take following the poisoning of Alexeï Navalny, the situation in Lebanon and the future relationship between the European Union and the United Kingdom. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 7, 2020

Тем временем в пресс-службе британского премьера сообщили, что Джонсон и Макрон "выразили возмущение атакой на Алексея Навального". Помимо этого, они потребовали от России объяснения того, как "оппозиционный лидер был отравлен "Новичком", передает "Интерфакс".

Ранее 7 сентября сообщалось, что состояние Алексея Навального улучшилось: он вышел из состояния комы и начал реагировать на внешние раздражители, врачи отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

Навальному стало плохо 20 августа во время авиаперелета. Самолет с оппозиционером на борту экстренно приземлился в Омске, Навального госпитализировали. Позже за ним прилетел борт из Германии, чтобы доставить его в берлинскую клинику "Шарите" (Charite).

Российские врачи не нашли в организме Навального отравляющих веществ, его болезнь объяснили резким нарушением обмена веществ. Немецкие же эксперты заявили, что в его анализах были обнаружены следы яда "Новичок". Об этом веществе стало известно в 2018 году, после того, как в Великобритании заявили об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Официальный Берлин заявляет, что Навальный отравлен именно "Новичком", однако в Москве соответствующей информации от немецких властей не получали.