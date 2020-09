Джонсон и Макрон обсудили ситуацию вокруг Навального

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном ситуацию, связанную с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Они побеседовали по телефону о последующей реакции на "отравление" политика.

Как написал в Twitter сам Макрон, помимо случая с Навальным они с Джонсоном обсудили ситуацию в Ливане и отношения Великобритании с Евросоюзом.

"Очень хорошая дискуссия с Борисом Джонсоном. Мы продолжим наше сотрудничество в борьбе с перевозчиками нелегальных мигрантов. Мы обсудили шаги, которые предпримем в связи с отравлением Алексея Навального", – сообщил Макрон.

Very good discussion with @BorisJohnson. We will step up our cooperation against migrant smugglers. We discussed steps to take following the poisoning of Alexeï Navalny, the situation in Lebanon and the future relationship between the European Union and the United Kingdom.