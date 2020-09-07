Тема:

Навальный госпитализирован 20 минут назад

07 сентября 2020 19:00

Российский посол вызван в МИД Британии из-за ситуации с Навальным


EPA

МИД Великобритании вызвал российского посла Андрея Келина из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом в Twitter сообщил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

"Британия вызвала российского посла для того, чтобы обозначить глубокую обеспокоенность отравлением Алексея Навального​​​, – написал Рааб. – Совершенно неприемлемо использовать запрещенное химическое оружие".

По его словам, Россия должна провести тщательное расследование этой ситуации.

Рааб добавил, что надеется на улучшение состояния Навального. Ранее сообщалось, что оппозиционера вывели из состояния комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

7 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил ситуацию, касающуюся Навального, с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они выразили возмущение в связи с его отравлением – на Западе уверены, что оппозиционер был отравлен веществом из группы "Новичок". В 2018 году таким же веществом – как полагают в Британии – были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет с оппозиционером на борту экстренно приземлился в Омске, там Навального госпитализировали. Позже его перевезли в немецкую клинику "Шарите" (Charite).

Российские врачи не нашли в организме Навального отравляющих веществ, его болезнь объяснили нарушением обмена веществ. Однако в ФРГ эксперты заявили, что обнаружили в его анализах следы яда "Новичок". Официальный Берлин заявляет, что Навальный отравлен именно "Новичком", однако в Москве соответствующей информации от немецких властей не получали.

в мире политика Россия новости Великобритания посол отравление Алексей Навальный

Ранее по теме