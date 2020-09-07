Российский посол вызван в МИД Британии из-за ситуации с Навальным

МИД Великобритании вызвал российского посла Андрея Келина из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом в Twitter сообщил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

"Британия вызвала российского посла для того, чтобы обозначить глубокую обеспокоенность отравлением Алексея Навального​​​, – написал Рааб. – Совершенно неприемлемо использовать запрещенное химическое оружие".

По его словам, Россия должна провести тщательное расследование этой ситуации.

1/2 Today the UK summoned Russia’s Ambassador to the UK to register deep concern about the poisoning of Alexey @Navalny. It’s completely unacceptable that a banned chemical weapon has been used and Russia must hold a full, transparent investigation — Dominic Raab (@DominicRaab) September 7, 2020

Рааб добавил, что надеется на улучшение состояния Навального. Ранее сообщалось, что оппозиционера вывели из состояния комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

7 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил ситуацию, касающуюся Навального, с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они выразили возмущение в связи с его отравлением – на Западе уверены, что оппозиционер был отравлен веществом из группы "Новичок". В 2018 году таким же веществом – как полагают в Британии – были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет с оппозиционером на борту экстренно приземлился в Омске, там Навального госпитализировали. Позже его перевезли в немецкую клинику "Шарите" (Charite).

Российские врачи не нашли в организме Навального отравляющих веществ, его болезнь объяснили нарушением обмена веществ. Однако в ФРГ эксперты заявили, что обнаружили в его анализах следы яда "Новичок". Официальный Берлин заявляет, что Навальный отравлен именно "Новичком", однако в Москве соответствующей информации от немецких властей не получали.