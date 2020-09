Российский посол вызван в МИД Британии из-за ситуации с Навальным

МИД Великобритании вызвал российского посла Андрея Келина из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом в Twitter сообщил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

"Британия вызвала российского посла для того, чтобы обозначить глубокую обеспокоенность отравлением Алексея Навального​​​, – написал Рааб. – Совершенно неприемлемо использовать запрещенное химическое оружие".

По его словам, Россия должна провести тщательное расследование этой ситуации.

1/2 Today the UK summoned Russia’s Ambassador to the UK to register deep concern about the poisoning of Alexey @Navalny. It’s completely unacceptable that a banned chemical weapon has been used and Russia must hold a full, transparent investigation