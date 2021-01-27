МИД Великобритании: договор СНВ-3 очень важен для укрепления доверия в мире

Министерство иностранных дел Великобритании приветствует достижение договоренности России и США о продлении договора СНВ-3, сообщает телеканал "Россия 24".

Во внешнеполитическом ведомстве королевства подчеркнули: договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений крайне важен для укрепления доверия в мире.

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что 2021 год начинается с важных шагов. Министр подтвердил позицию официальной Вены о желании остаться площадкой для проведения российско-американских стратегических переговоров.