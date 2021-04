"Бетис" исключил "Реал" и "Барселону" из Ла Лиги и вышел на третье место

Пресс-служба испанского футбольного клуба "Бетис" оригинально отреагировала на информацию о создании европейской Суперлиги.

Клуб из Севильи в шутку на своем официальном сайте удалил из турнирной таблицы команды-организаторы нового турнира "Атлетико", "Барселону" и "Реал", в результате чего поднялся на третье место в турнирной таблице.

Real Betis have already updated their official club website to not include Real Madrid and Barcelona �������� pic.twitter.com/89tJZKuA4N