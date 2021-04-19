"Бетис" исключил "Реал" и "Барселону" из Ла Лиги и вышел на третье место

Пресс-служба испанского футбольного клуба "Бетис" оригинально отреагировала на информацию о создании европейской Суперлиги.

Клуб из Севильи в шутку на своем официальном сайте удалил из турнирной таблицы команды-организаторы нового турнира "Атлетико", "Барселону" и "Реал", в результате чего поднялся на третье место в турнирной таблице.

Real Betis have already updated their official club website to not include Real Madrid and Barcelona �������� pic.twitter.com/89tJZKuA4N — ODDSbible (@ODDSbible) April 19, 2021

Напомним, в чемпионате Испании после 31-го тура с 70 очками лидирует "Атлетико", на втором месте расположился "Реал" (67 очков), на третьем – "Барселона" (65). "Бетис" же на самом деле занимает шестое место, имея в активе 48 баллов.

В воскресенье 12 топ-команд из Англии, Италии и Испании объявили о создании европейской Суперлиги, главой которой стал президент "Реала" Флорентино Перес. Его заместителями назначены президент "Ювентуса" Андреа Аньелли и совладелец "МЮ" Джоэль Глейзер.

Ранее УЕФА, а также руководство национальных футбольных федераций Испании, Италии и Англии осудили идею создания Суперлиги, заявив, что рассмотрят все доступные юридические меры для предотвращения ее создания.

До этого ФИФА сообщила, что не признает создание Суперлиги, а любой футболист, участвующий в таком соревновании, не будет допущен к международным турнирам под эгидой ФИФА или их соответствующих конфедераций.