Чтобы поставить верный диагноз и определить план лечения пациента, врачи пользуются информацией из истории болезни и данными проведённых обследований. Однако современные технологии, позволяющие получать детальное изображение любой области человеческого тела и фиксировать малейшие изменения, иногда порождают очень большие массивы данных. Одному человеку их порой проанализировать трудно. Кроме того, эти разрозненные данные кто-то должен ещё и систематизировать, причём в кратчайшие сроки, ведь порой речь идёт даже не о здоровье, а о человеческой жизни.

Исследователи из Медицинского центра Гейзингера воспользовались методами машинного обучения для изучения медицинских изображений. Искусственный интеллект, основываясь на огромном массиве данных, смог спрогнозировать риск смерти пациента в течение ближайшего года. При этом точность его "предсказания" оказалась выше, чем у других, одобренных в клинической практике методов прогнозирования.

Чтобы обучить "компьютерный мозг" тонкому искусству медицинского прогнозирования, команда учёных использовала 812 тысяч видеозаписей УЗИ сердца, полученных при обследовании 34 тысяч пациентов медицинского центра Гейзингера.

В исследовании было использовано около 50 миллионов изображений. Это один из крупнейших когда-либо опубликованных наборов медицинских данных. Фото Global Look Press.

Результаты анализа программы затем сравнили с заключениями кардиологов, основанными на анкетировании пациентов. В итоге медицинские заключения, написанные с "подсказкой" искусственного интеллекта, оказались на 13% точнее остальных.

Подробное описание исследования было опубликовано в научном журнале Nature Biomedical Engineering.

Когда задумываешься о возможных негативных прогнозах для отдельных людей, возникает резонный вопрос: нужна ли медикам информация о скорой смерти их пациента? Но ответ очевиден: нужна.

"Наша цель – разработка компьютерных алгоритмов для улучшения качества ухода за пациентом, – отметил ведущий автор работы Альваро Уллоа Черна (Alvaro Ulloa Cerna). – Поэтому мы рады, что данный алгоритм помог кардиологам улучшить прогнозы для пациентов. Ведь именно на них основываются решения по дальнейшему лечению и медицинскому вмешательству".

Добавим, что интерес учёных (и не только) к использованию методов машинного обучения в последние годы заметно вырос. Искусственный интеллект всё чаще пробуют использовать в диагностике заболеваний и подборе лечения. Так, ранее Вести.Ru писали о том, что ИИ может определить биологический возраст человека, диагностирует рак лёгких и свыше 50 глазных заболеваний.