Чтобы поставить верный диагноз и определить план лечения пациента, врачи пользуются информацией из истории болезни и данными проведённых обследований. Однако современные технологии, позволяющие получать детальное изображение любой области человеческого тела и фиксировать малейшие изменения, иногда порождают очень большие массивы данных. Одному человеку их порой проанализировать трудно. Кроме того, эти разрозненные данные кто-то должен ещё и систематизировать, причём в кратчайшие сроки, ведь порой речь идёт даже не о здоровье, а о человеческой жизни.
Исследователи из Медицинского центра Гейзингера воспользовались методами машинного обучения для изучения медицинских изображений. Искусственный интеллект, основываясь на огромном массиве данных, смог спрогнозировать риск смерти пациента в течение ближайшего года. При этом точность его "предсказания" оказалась выше, чем у других, одобренных в клинической практике методов прогнозирования.
Чтобы обучить "компьютерный мозг" тонкому искусству медицинского прогнозирования, команда учёных использовала 812 тысяч видеозаписей УЗИ сердца, полученных при обследовании 34 тысяч пациентов медицинского центра Гейзингера.
Результаты анализа программы затем сравнили с заключениями кардиологов, основанными на анкетировании пациентов. В итоге медицинские заключения, написанные с "подсказкой" искусственного интеллекта, оказались на 13% точнее остальных.
Подробное описание исследования было опубликовано в научном журнале Nature Biomedical Engineering.
Когда задумываешься о возможных негативных прогнозах для отдельных людей, возникает резонный вопрос: нужна ли медикам информация о скорой смерти их пациента? Но ответ очевиден: нужна.
"Наша цель – разработка компьютерных алгоритмов для улучшения качества ухода за пациентом, – отметил ведущий автор работы Альваро Уллоа Черна (Alvaro Ulloa Cerna). – Поэтому мы рады, что данный алгоритм помог кардиологам улучшить прогнозы для пациентов. Ведь именно на них основываются решения по дальнейшему лечению и медицинскому вмешательству".
Добавим, что интерес учёных (и не только) к использованию методов машинного обучения в последние годы заметно вырос. Искусственный интеллект всё чаще пробуют использовать в диагностике заболеваний и подборе лечения. Так, ранее Вести.Ru писали о том, что ИИ может определить биологический возраст человека, диагностирует рак лёгких и свыше 50 глазных заболеваний.