АЭС "Козлодуй" в Болгарии впервые за 52 года сократила выработку электроэнергии

АЭС "Козлодуй" в Болгарии впервые за 52 года снизила мощность АЭС "Козлодуй" в Болгарии впервые за 52 года сократила выработку электроэнергии

Москва20 авг Вести.Атомная электростанция (АЭС) "Козлодуй" в Болгарии впервые за 52 года вынужденно сократила выработку электроэнергии из-за обмеления Дуная. Об этом сообщило Болгарское телеграфное агентство (БТА).

Впервые за 52-летнюю историю АЭС... вынуждена снизить свои мощности из-за экстремальных погодных условий сказано в сообщении

В болгарском Минэнерго заявили, что выработка энергии пятым энергоблоком станции снизится примерно на 120 мегаватт. Причинами снижения мощности АЭС назвали обмеление Дуная и беспрецедентную засуху.

Ранее сообщалось, что засуха на фоне экстремальной жары охватила почти 40% территории стран Евросоюза. На обмелевшей реке Сава в Сербии из воды показался остов затонувшего в 1945 году буксира "Словения".