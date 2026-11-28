Актриса из GTA VI рассказала о строгой секретности во время отбора

Актриса из GTA VI сообщила, что не знала, над какой игрой работает Актриса из GTA VI рассказала о строгой секретности во время отбора

Москва28 ноя Вести.Подбор актеров и запись движений для видеоигры GTA VI проходили в условиях строгой конфиденциальности, из-за чего исполнители не знали, над каким проектом они работают. Об этом на телеканале РБК сообщила бродвейская актриса Шерил Стерн, подарившая голос и движения персонажу Пегги.

Актриса рассказала, что пробы состоялись около трех лет назад. На этапе отбора ей направили длинный монолог героини в возрасте, после записи которого последовал повторный отбор и утверждение на роль.

Стерн уточнила, что на тот момент организаторы держали детали проекта в тайне. Понять, что она участвовала в создании GTA VI, ей удалось лишь незадолго до релиза после появления рекламных плакатов на Таймс-сквер в Нью-Йорке, а итоговый облик своей героини она увидела уже после выхода игры.

Выпуск шестой части игровой франшизы GTA VI стал крупнейшим в истории видеоигр: ее разработчик получил рекордную выручку от продаж проекта – более 4 миллиардов долларов за четыре дня, а старт проекта стал одной из самых обсуждаемых тем в российских СМИ и социальных сетях.

Игра пока вышла на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Официальной даты релиза на ПК пока нет.