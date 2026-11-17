Женская сборная США по хоккею в 12-й раз стала чемпионом мира

Американские хоккеистки в 12-й раз завоевали золото чемпионата мира Женская сборная США по хоккею в 12-й раз стала чемпионом мира

Москва17 ноя Вести.Женская сборная США по хоккею завоевала титул чемпионок мира, переиграв в финале команду Канады со счетом 6:2. Для Соединенных Штатов это второе подряд золото мирового первенства и 12-е в истории команды. Соревнования проходили в Дании.

В составе американской команды шайбы забросили Хилари Найт (17-я и 38-я минуты), Келли Паннек (32-я и 42-я), Лэйси Иден (43-я) и Хэйли Скамурра (57-я). У канадок дважды отличилась Сара Филлье (12-я и 44-я минуты).

По количеству титулов американки уступают только Канаде, у которой 13 побед.

В матче за бронзу Швеция победила Финляндию в серии буллитов (2:1). Шведские хоккеистки в третий раз поднялись на пьедестал почета чемпионата мира, повторив свой успех 2005 и 2007 годов.

Следующий чемпионат мира примет канадский Квебек. Сборная России последний раз участвовала в турнире в 2021 году. Россиянки трижды завоевывали бронзовые медали (2001, 2013, 2016).

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Франц Райндль поддержал участие сборной России в международных соревнованиях.

До этого IIHF сообщила, что российские хоккеисты не будут участвовать в молодежном чемпионате мира в Канаде из-за позиции Оттавы по поводу виз. Лишать Канаду права на проведение турнира международная федерация отказалась.