Москва12 ноя Вести.Ценность атомных подводных лодок проекта "Борей" для России значительно возросла на фоне увеличения уязвимости надводного флота. К такому выводу пришел американский военный аналитик Калеб Ларсон в статье для издания 19FortyFive.

Субмарины приобрели особое значение для стратегической безопасности России и стали важным элементом ядерного сдерживания, считает эксперт.

Основная задача подлодок класса "Борей" заключается в том, чтобы оставаться незамеченными в водах Арктики и Тихого океана и сохранять возможность ответного ядерного удара в случае нападения на российские стратегические силы, пояснил аналитик.

Каждая субмарина класса "Борей" оснащена 16 межконтинентальными баллистическими ракетами РСМ-56 "Булава" с расчетной дальностью полета около 8 тыс. километров. Кроме того, на подлодках используется водометный двигатель, снижающий шум кавитации. Отдельное внимание американский аналитик уделил акустическим характеристикам: конструкция субмарин предусматривает решения, позволяющие снижать вибрации и акустическую заметность подлодок, от которой во многом зависит их способность оставаться незамеченными.

По словам Ларсона, эти корабли предназначены не столько для непосредственного противостояния военно-морским силам противника, сколько для скрытного патрулирования и возможности нанести ответный удар.

Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев сообщил, что атомные подводные лодки проекта "Борей" с ракетами "Булава" будут служить России в ближайшие 30-40 лет. Кроме того, в России утверждена многоцелевая программа развития и начато проектирование подводных лодок пятого поколения.