Андрей Медведев сравнил политику США с "Очень страшным кино-4" Андрей Медведев: политика США все больше напоминает "Очень страшное кино-4"

Москва26 апр Вести.Американская политика все больше напоминает фильм "Очень страшное кино-4", в котором роль пародийного президента Бакстера Харриса сыграл Лесли Нильсен. Так автор ИС "Вести" Андрей Медведев прокомментировал реакцию секретной службы США после покушения на лидера Штатов Дональда Трампа. Об этом он написал в своем канале в мессенджере MAX.

Журналист обратил внимание, что агенты Секретной службы США сначала вывели вице-президента Джей Ди Вэнса, и только потом вернулись на Трампом.

Пока тащили, то ли уронили, то ли сам споткнулся. Писал уже. Американская политика все больше напоминает "Очень страшное кино-4", где роль президента Бакстера Харриса сыграл Лесли Нильсен. Если вы найдете сцену, где Бакстер Харрис нападает на инвалидов в Белом доме, решив, что это пришельцы, которые атакуют землю, то найдете много схожего с нынешним видео из США. Ну что же. Не могу сказать, что меня это печалит заявил Андрей Медведев

Ужин ассоциации прессы Белого дома в отеле Hilton с участием Трампа был прерван из-за стрельбы. В настоящее время стрелок задержан. Им оказался учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен, сообщает CNN. Президент США находится в безопасности.