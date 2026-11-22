Белоусов рассказал о настроении после переговоров Путина, Си Цзиньпина и Трампа

Белоусов поделился, что всегда находится в хорошем настроении Белоусов рассказал о настроении после переговоров Путина, Си Цзиньпина и Трампа

Москва22 ноя Вести.У министра обороны России Андрея Белоусова всегда хорошее настроение, в том числе после переговоров президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом глава ведомства рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он ответил на вопрос о настроении после прошедшей встречи лидеров.

Оно у меня всегда хорошее сказал Белоусов

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходил в Китае 18-19 ноября. В нем принял участие президент России Владимир Путин, который провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, на полях саммита состоялась трехсторонняя встреча лидеров. По ее итогам была принята совместная декларация о мире.