Москва28 нояВести.Беженец из Константиновки Андрей Шабанов заявил, что один из военнослужащих Вооруженных сил Украины признался ему в убийстве девятилетнего ребенка. Об этом гражданин рассказал в беседе с РИА Новости.
По словам Шабанова, к расстрелу несовершеннолетнего причастен украинский военный с позывным Змей.
Инцидент произошел в микрорайоне Квартал, расположенном неподалеку от железнодорожного вокзала Константиновки.
Беженец уточнил, что украинский боец объяснил свой мотив подозрением ребенка в передаче данных о дислокации позиций ВСУ.