Беженец из Константиновки сообщил о расстреле ребенка боевиком ВСУ

Беженец сообщил о расправе украинского военного над ребенком в Константиновке Беженец из Константиновки сообщил о расстреле ребенка боевиком ВСУ

Москва28 ноя Вести.Беженец из Константиновки Андрей Шабанов заявил, что один из военнослужащих Вооруженных сил Украины признался ему в убийстве девятилетнего ребенка. Об этом гражданин рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам Шабанова, к расстрелу несовершеннолетнего причастен украинский военный с позывным Змей.

Инцидент произошел в микрорайоне Квартал, расположенном неподалеку от железнодорожного вокзала Константиновки.

Беженец уточнил, что украинский боец объяснил свой мотив подозрением ребенка в передаче данных о дислокации позиций ВСУ.