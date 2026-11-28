Москва28 нояВести.Более 200 тысяч обращений поступило от россиян на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости со ссылкой на данные нейросети "ГигаЧат".
В пятницу сообщалось о получении более чем 105 тысяч обращений.
ко дню субботы поступило 204 562 обращенияотмечается в сообщении
Согласно информации нейросети, женщины пишут на прямую линию чаще, чем мужчины - 59% против 41%.
Прием вопросов для программы "Итоги года с Владимиром Путиным" начался в 00:00 мск 27 ноября и продлится до окончания эфира.
К концу первого дня работы колл-центра вопросы по теме социальной политики стали самыми популярными.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" состоится 10 декабря в 12:00 мск. Задать вопрос главе государства можно через специальное мобильное приложение, на сайте москва-путину.рф, отправив смс- или ммс-сообщение на номер 0-40-40, а также по телефону 8-800-200-40-40.