Свыше 200 тысяч обращений поступило от россиян Путину на прямую линию

Более 200 тыс. обращений поступило на прямую линию с Путиным Свыше 200 тысяч обращений поступило от россиян Путину на прямую линию

Москва28 ноя Вести.Более 200 тысяч обращений поступило от россиян на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости со ссылкой на данные нейросети "ГигаЧат".

В пятницу сообщалось о получении более чем 105 тысяч обращений.

ко дню субботы поступило 204 562 обращения отмечается в сообщении

Согласно информации нейросети, женщины пишут на прямую линию чаще, чем мужчины - 59% против 41%.



Прием вопросов для программы "Итоги года с Владимиром Путиным" начался в 00:00 мск 27 ноября и продлится до окончания эфира.

К концу первого дня работы колл-центра вопросы по теме социальной политики стали самыми популярными.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" состоится 10 декабря в 12:00 мск. Задать вопрос главе государства можно через специальное мобильное приложение, на сайте москва-путину.рф, отправив смс- или ммс-сообщение на номер 0-40-40, а также по телефону 8-800-200-40-40.