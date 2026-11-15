Москва15 ноя Вести.Новые обвинения Украины в адрес российских археологов являются манипуляцией различными конвенциями. Такое мнение высказал ТАСС археолог Александр Бутягин, который в прошлом году был задержан в Польше по запросу Украины и провел более пяти месяцев в польской тюрьме.

В июне генпрокуратура Украины сообщила, что Бутягина будут заочно судить по статье о "нарушении законов войны" за проведение раскопок на территории Крыма. В августе СБУ заочно предъявила такие же обвинения российским археологам Марку Крамаровскому и Эмилю Сейдалиеву.

Как заявил в интервью ТАСС Александр Бутягин, теперь украинские власти считают его военным преступником.

Мы видим в этом просто манипуляцию всяческими конвенциями. Это просто политические игры сказал Бутягин

Бутягин с 1999 года руководит Мирмекийской экспедицией Государственного Эрмитажа. Он был задержан польскими спецслужбами по запросу Украины на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура. Поляки хотели его выдать Украине, где его ожидало 10 лет тюремного заключения. Был освобожден в рамках обмена, состоявшегося на белорусско-польской границе.