Бывший штурмовик ВСУ рассказал об обучении в Польше Бывший боевик ВСУ рассказал, как проходило его обучение в Польше

Москва18 июл Вести.Польша помогает вооруженным силам Украины (ВСУ) готовить штурмовиков на собственных полигонах. Как сообщил ИС "Вести" бывший военнослужащий ВСУ Василий Примак, подготовку боевики проходят такую же, как на Украине, однако иностранные инструкторы объясняют материал намного лучше.

Примак попал в 122-ю бригаду территориальной обороны. Его обучали два месяца на полигоне под Днепропетровском, еще столько же – под Житомиром, а затем на месяц отправили в Польшу.

Поляки обучали, но там были переводчики, то есть из Киева, по-моему. И я еще удивился, что там такое обучение, как и у нас. Все то же самое, только это лучше рассказали, какие есть мины, как нужно продвигаться по окопу рассказал он

После обучения Примак попал на передовые позиции под поселком Очеретино, и в первые же дни оттуда сбежал. Пережидал у родственников в родном селе Гришино в районе Красноармейска. Эвакуировался вместе с мирными жителями после освобождения населенного пункта, но скрыть свое прошлое в рядах ВСУ не смог – на чистую воду его вывели оперативники Донецкого управления ФСБ.