Эбола подтверждена более чем у 11 тысяч человек в ДР Конго

Число заразившихся Эболой в ДР Конго превысило 11 тысяч Эбола подтверждена более чем у 11 тысяч человек в ДР Конго

Москва11 ноя Вести.Число подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго превысило 11 тысяч человек. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информацию властей страны.

Подтверждено заболеваний случаев заболевания - 11042 человек, скончались - 5387 говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что примерно 60% летальных исходов от Эболы в ДР Конго фиксируются за пределами медицинских учреждений, что осложняет борьбу с распространением болезни.

Роспотребнадзор передал тест-системы для выявления возбудителя Эболы всем странам, которые граничат с ДР Конго.