Москва11 нояВести.Число подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго превысило 11 тысяч человек. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информацию властей страны.
Подтверждено заболеваний случаев заболевания - 11042 человек, скончались - 5387говорится в сообщении
Ранее сообщалось, что примерно 60% летальных исходов от Эболы в ДР Конго фиксируются за пределами медицинских учреждений, что осложняет борьбу с распространением болезни.
Роспотребнадзор передал тест-системы для выявления возбудителя Эболы всем странам, которые граничат с ДР Конго.