МЧС: дамбу в Крымском районе Краснодарского края укрепляют мешками с песком

Дамбу в Крымском районе Кубани укрепляют мешками с песком МЧС: дамбу в Крымском районе Краснодарского края укрепляют мешками с песком

Москва4 июн Вести.Дамбу в Крымском районе Краснодарского края укрепляют мешками с песком, также специалисты организовали круглосуточный мониториг обстановки. Об этом сообщило региональное МЧС.

Ранее в этот день дамбу прорвало в Славянском районе Кубани.

В настоящее время зафиксированы подтопления в хуторах Западном и Соболевском. Накануне также сообщалось об эвакуации жителей 3 населенных пунктов Крымского района. Сейчас в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 56 человек.

В станице Троицкой Крымского района дамбу укрепляют мешками с песком, истечение воды через дамбу прекращено… В хуторе Прикубанском … осуществлена работа по укреплению дамбы. Всего в работах в Крымском и Славянском районах задействовано около 755 человек и 155 ед. техники, а также 4 плавстредства говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Мониторинговые группы работают в круглосуточном режиме, проводится постоянное наблюдение и оценка состояния водных объектов и обвалования рек.

В Краснодарском крае 2 июня объявили экстренное предупреждение о повышении уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. В нескольких населенных пунктах Крымского и Славянского районах был объявлен режим ЧС.