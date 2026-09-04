Москва4 сенВести.Японцы боятся США и, как истинные самураи, держат фигу в кармане, рассказал советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.
Советник президента сделал заявление на итоговом брифинге форума.
Япония - разбомбили ядерным оружием. Они, думаете любят этих американцев, что ли? Они их боятся, а, как истинные самураи, держат фигу в карманезаявил Кобяков журналистам
В ВЭФ-2026 участвовали, в частности, представители 17 недружественных стран, в том числе Японии.
Ранее на полях ВЭФ вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев прокомментировал претензии Токио на Курильские острова. Он подчеркнул, что территории Японии не отдадут ни при каких обстоятельствах.