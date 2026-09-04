Полпред в ДФО Трутнев: никто и никогда не отдаст Курильские острова Японии

Трутнев о требованиях Токио вернуть Курилы: "Никто ничего не отдаст" Полпред в ДФО Трутнев: никто и никогда не отдаст Курильские острова Японии

Москва4 сен Вести.Курильские острова не будут переданы Японии ни при каких обстоятельствах. Об этом 4 сентября в беседе с корреспондентом ТАСС на полях Восточного экономического форума во Владивостоке заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Журналисты спросили его, как он относится к требованиям Японии о возвращении Курильских островов

Я японцев не понимаю до конца. Есть результаты Второй мировой войны, есть сложившаяся реальность, да? Они ведь, я надеюсь, здоровые люди, совершенно точно понимают, что им никто и никогда ничего не отдаст сказал вице-премьер

Ранее, 2 сентября, президент России Владимир Путин отметил, что реакция Токио на его поездку на Курилы не стала для него неожиданностью, чего нельзя сказать об отношении японской стороны к России в целом. Глава государства впервые побывал на Итурупе 13 августа. Новость о его посещении стала самой обсуждаемой в японском сегменте соцсети Х.

До него в статусе президента на Курильские острова приезжал Дмитрий Медведев - это было в 2010 году, затем он посещал их уже как глава правительства в 2012, 2015 и 2019 годах. В 2021 году на Итурупе побывал премьер-министр Михаил Мишустин.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил 2 сентября на полях ВЭФ, что Россия больше не намерена обсуждать передачу Курильских островов Японии — этот вопрос окончательно и бесповоротно снят с повестки.

ВЭФ проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке в кампусе Дальневосточного федерального университета.