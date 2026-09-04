Москва4 сенВести.Курильские острова не будут переданы Японии ни при каких обстоятельствах. Об этом 4 сентября в беседе с корреспондентом ТАСС на полях Восточного экономического форума во Владивостоке заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Журналисты спросили его, как он относится к требованиям Японии о возвращении Курильских островов
Я японцев не понимаю до конца. Есть результаты Второй мировой войны, есть сложившаяся реальность, да? Они ведь, я надеюсь, здоровые люди, совершенно точно понимают, что им никто и никогда ничего не отдастсказал вице-премьер
Ранее, 2 сентября, президент России Владимир Путин отметил, что реакция Токио на его поездку на Курилы не стала для него неожиданностью, чего нельзя сказать об отношении японской стороны к России в целом. Глава государства впервые побывал на Итурупе 13 августа. Новость о его посещении стала самой обсуждаемой в японском сегменте соцсети Х.
До него в статусе президента на Курильские острова приезжал Дмитрий Медведев - это было в 2010 году, затем он посещал их уже как глава правительства в 2012, 2015 и 2019 годах. В 2021 году на Итурупе побывал премьер-министр Михаил Мишустин.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил 2 сентября на полях ВЭФ, что Россия больше не намерена обсуждать передачу Курильских островов Японии — этот вопрос окончательно и бесповоротно снят с повестки.
ВЭФ проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке в кампусе Дальневосточного федерального университета.