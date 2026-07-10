Дипломат назвал не менее опасную, чем ядерное оружие, угрозу в войне США и Ирана Дипломат Матузов: удары по АЭС "Бушер" – сигнал для стран Ближнего Востока

Москва10 июл Вести.Удары по иранской атомной электростанции "Бушер" – угроза, не менее опасная, чем применение ядерного оружия. Дипломат, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов в интервью ИС "Вести" выразил мнение, что атаки на АЭС – сигнал для стран Ближнего Востока объединиться против Ирана.

По мнению дипломата, США добиваются того, чтобы страны Ближнего Востока объединились против Ирана, в том числе угрожая разрушением атомной электростанции с ядерным топливом, которое очевидно приведет к катастрофе во всем регионе.

Здесь вступает в силу другой фактор. И я считаю, что он не менее опасный, чем применение ядерного оружия. Это наличие в этой приграничной зоне между Ираном и арабскими странами на месте боев по сути атомной электростанции. Это второй Чернобыль. Там не надо бросать ядерную бомбу, стоит только ударить по реактору. Я расцениваю это как сигнал Саудовской Аравии, Эмиратам: "Если не будете выполнять наши директивы, если не будете подключаться к военной поддержке ударов по Ирану, попадете в такую ситуацию, когда будет уничтожен ядерный котел, и весь регион накроет ядерной пылью, так как мы с этим столкнулись в Чернобыле сказал Матузов

8 июля сообщалось, что два американских снаряда ударили по военным базам Ирана в провинции Бушер, где находится строящаяся Росатомом АЭС.