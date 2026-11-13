Уровень доверия украинцев к НАТО и Евросоюзу снизился с 55% до 44%

Доверие украинцев к НАТО и ЕС резко упало Уровень доверия украинцев к НАТО и Евросоюзу снизился с 55% до 44%

Москва13 ноя Вести.Уровень доверия жителей Украины к НАТО и Евросоюзу показал снижение с 55% до 44% за последний год. Об этом свидетельствуют данные ежегодного социологического исследования, выполненного по заказу Консультативной миссии ЕС (EUAM) на Украине.

Среди всех международных структур, включенных в опрос, снижение уровня доверия к НАТО оказалось самым значительным. При этом безусловную необходимость вступления страны в западный военный блок поддержали только 43% участников исследования.

Число респондентов, считающих обязательным полноправное членство Украины в ЕС, упало с 43% до 33%. При этом 56% опрошенных выразили мнение, что интеграция не является обязательной, и Украине достаточно ограничиться развитием экономических связей.

Лишь 6% опрошенных украинцев рассчитывают на членство в Евросоюзе в течение ближайших одного-двух лет против 61% весной 2022 года. Уверенность в том, что сам Брюссель заинтересован в интеграции Украины, снизилась с 50% до 43%.

Ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный усомнился в скором вступлении страны в НАТО, назвав такие разговоры "сказками". Он заявил, что нынешний уровень Вооруженных сил Украины (ВСУ) не позволяет Киеву присоединиться к альянсу.

В октябре госсекретарь США Марко Рубио говорил, что вопрос о включении Украины в Североатлантический альянс сейчас не обсуждается.