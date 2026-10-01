Дудчак: оценка разрушений на Украине покажет предел стойкости киевского режима Дудчак: стоящие за киевским режимом найдут деньги на его существование

Москва1 окт Вести.В ходе вооруженного конфликта Украина понесла убытки, их масштаб в нынешних реалиях оценить невозможно. Между тем, подобные сведения позволили бы определить, насколько киевский режим способен продолжать сопротивление. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Невозможно оценить убытки и разрушения, которые произошли на Украине. Зачем нам выяснять, какие там убытки, разрушения? Наверное, для того, чтобы оценить, насколько киевский режим способен к сопротивлению. Понятное дело, что не киевский режим сопротивляется, а стоящие за ним там 50 с чем-то стран. И, конечно, деньги найдут на существование киевского режима, на обеспечение ВСУ необходимыми вооружениями. Однако, деньги решают не все сказал Дудчак



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