Два моряка с судна "Триумф" на Камчатке находятся в тяжелом состоянии

Двое моряков с загоревшегося у Камчатки судна остаются в тяжелом состоянии Два моряка с судна "Триумф" на Камчатке находятся в тяжелом состоянии

Москва30 сен Вести.Двое моряков, пострадавших при пожаре на рыболовецком судне "Триумф" у берегов Камчатки, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в краевой больнице.

Еще двое пострадавших - в удовлетворительном состоянии, у них минимальные ожоги дыхательных путей и отравление угарным газом. Их могут выписать в ближайшие дни.

Двое моряков все еще в тяжелом состоянии. Двое других - в удовлетворительном… Возможно, они будут выписаны в ближайшие дни говорится в публикации

Пожар на судне произошел у южного побережья Камчатского полуострова 25 сентября. На борту находились 29 членов экипажа – они эвакуировались на спасательных плотах. 25 человек подобрало подошедшее судно. Позднее были обнаружены тела четырех моряков. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.