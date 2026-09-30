Москва30 сенВести.Двое моряков, пострадавших при пожаре на рыболовецком судне "Триумф" у берегов Камчатки, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в краевой больнице.
Еще двое пострадавших - в удовлетворительном состоянии, у них минимальные ожоги дыхательных путей и отравление угарным газом. Их могут выписать в ближайшие дни.
Двое моряков все еще в тяжелом состоянии. Двое других - в удовлетворительном… Возможно, они будут выписаны в ближайшие дниговорится в публикации
Пожар на судне произошел у южного побережья Камчатского полуострова 25 сентября. На борту находились 29 членов экипажа – они эвакуировались на спасательных плотах. 25 человек подобрало подошедшее судно. Позднее были обнаружены тела четырех моряков. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.