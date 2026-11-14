Москва14 нояВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский словами о необходимости возвращения украинских военнообязанных из Европы скорее обращается к европейцам, показывая им, что мобилизационный ресурс у Киева существует, заявил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения "Другая Украина" Александр Дудчак в интервью ТАСС.
Зеленский заявил, что украинцы мобилизационного возраста должны вернуться на Украину. Глава киевского режима также подчеркнул, что хотел бы возвращения украинских мужчин, которые уехали в другие страны.
Это заявление не для мужчин с паспортами Украины, а для европейцевприводит ТАСС слова Дудчака
Зеленскому плевать на то, что о нем подумают жители Украины.
Ему важно обратиться к европейцам. Им такие вещи нравятсяподчеркнул эксперт
По его мнению, когда европейцы услышат такое, они подумают: "Мы пока у себя дома. Воюют украинцы, они еще не закончились, значит есть перспективы, а пока они есть, мы что-нибудь придумаем".
По словам сенатора от ДНР Александра Волошина, выдворение украинских беженцев из стран Европы ради пополнения Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожает усугубить и без того тяжелый демографический кризис в стране.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что Европейский союз заинтересован в возвращении украинских военнообязанных на родину, однако не на все страны ЕС удастся оказать влияние.