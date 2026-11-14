Эксперт Дудчак объяснил значение слов Зеленского о возвращении украинцев из ЕС Эксперт Дудчак: Зеленский словами о возвращении украинцев обращается к Европе

Москва14 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский словами о необходимости возвращения украинских военнообязанных из Европы скорее обращается к европейцам, показывая им, что мобилизационный ресурс у Киева существует, заявил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения "Другая Украина" Александр Дудчак в интервью ТАСС.

Зеленский заявил, что украинцы мобилизационного возраста должны вернуться на Украину. Глава киевского режима также подчеркнул, что хотел бы возвращения украинских мужчин, которые уехали в другие страны.

Это заявление не для мужчин с паспортами Украины, а для европейцев приводит ТАСС слова Дудчака

Зеленскому плевать на то, что о нем подумают жители Украины.

Ему важно обратиться к европейцам. Им такие вещи нравятся подчеркнул эксперт

По его мнению, когда европейцы услышат такое, они подумают: "Мы пока у себя дома. Воюют украинцы, они еще не закончились, значит есть перспективы, а пока они есть, мы что-нибудь придумаем".

По словам сенатора от ДНР Александра Волошина, выдворение украинских беженцев из стран Европы ради пополнения Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожает усугубить и без того тяжелый демографический кризис в стране.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что Европейский союз заинтересован в возвращении украинских военнообязанных на родину, однако не на все страны ЕС удастся оказать влияние.