Эксперт Лутовинова: денежные штрафы за опоздания и ошибки на работе незаконны

Эксперт Лутовинова напомнила о запрете денежных штрафов за опоздания на работу Эксперт Лутовинова: денежные штрафы за опоздания и ошибки на работе незаконны

Москва29 ноя Вести.Работодатель не может штрафовать сотрудников за опоздания, ошибки, нарушение распорядка или регламентов. Закон разрешает удержания из зарплаты только в строго установленных случаях, рассказала изданию RT эксперт Level Group Ольга Лутовинова.

Работодатель может взыскать не израсходованный в командировке остаток средств, выделенных компанией, или удержать переплату, если она возникла из-за арифметической ошибки, а также при увольнении сотрудника, который отгулял отпуск авансом сказала она

По словам специалиста, есть исключения: при сокращении штата или ликвидации компании удерживать отпускные, выданные авансом, нельзя.

Размер удержаний обычно не должен превышать 20% выплаты. Для возврата командировочных нужно согласие работника, если он не спорит с основанием взыскания.

Если сотрудник повредил имущество компании, работодатель не вправе автоматически вычитать деньги из зарплаты. Сначала нужно доказать ущерб и вину. Взыскать можно только прямой ущерб, но не упущенную выгоду. Обычно сумма взыскания ограничена средним месячным заработком, а спорные случаи решаются через суд.

Также из зарплаты могут удерживать НДФЛ, алименты и долги по исполнительным документам. Обычно удержания не превышают 50% дохода после налогов, но по алиментам на несовершеннолетних могут достигать 70%.

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