Москва17 сенВести.Политолог, генеральный директор Российской промышленной группы Южмаш (1998-2014 гг.) Вячеслав Смоленко в интервью ИС "Вести" объяснил, какую роль играет фигура генерального прокурора в противостоянии главы киевского режима Владимира Зеленского и антикоррупционных органов.
По словам Смоленко, отставка генпрокурора Руслана Кравченко изменила расстановку сил вокруг Зеленского.
Кравченко для Зеленского был специальной грамотой для депутатов. Можно было возбудить уголовное дело против [экс-главы офиса Зеленского Андрея] Ермака и провести обыски в его кабинете, можно возбудить уголовное дело против [экс-министра энергетики и юстиции Германа] Галущенко, [экс-заместителя главы офиса Зеленского Ирины] Мудрой, кого угодно, кроме депутатов. Возбудить уголовное дело против депутатов Верховной рады можно только с санкций генерального прокурора… Зеленский требовал переподчинить НАБУ и САП генпрокурору. И наличие в руках Зеленского такого козыря - это большое преимущество. Сдавая генпрокурора сейчас, Зеленский лишает себя опорысказал политолог
Смоленко считает, что новым генпрокурором Украины может стать заместитель главы офиса Зеленского Олег Татаров, который контролирует органы досудебного следствия, а также поддерживает связь с НАБУ и САП, или приближенный к нему человек.
Генпрокурор Руслан Кравченко был уволен из-за причастности к созданию преступной группы, которая получала деньги через мошеннические колл-центры и занималась их легализацией.