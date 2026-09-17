Политолог: сдав генпрокурора, Зеленский лишил себя опоры в борьбе с НАБУ и САП

Эксперт объяснил, какую роль играет генпрокурор в борьбе Зеленского с НАБУ и САП Политолог: сдав генпрокурора, Зеленский лишил себя опоры в борьбе с НАБУ и САП

Москва17 сен Вести.Политолог, генеральный директор Российской промышленной группы Южмаш (1998-2014 гг.) Вячеслав Смоленко в интервью ИС "Вести" объяснил, какую роль играет фигура генерального прокурора в противостоянии главы киевского режима Владимира Зеленского и антикоррупционных органов.

По словам Смоленко, отставка генпрокурора Руслана Кравченко изменила расстановку сил вокруг Зеленского.

Кравченко для Зеленского был специальной грамотой для депутатов. Можно было возбудить уголовное дело против [экс-главы офиса Зеленского Андрея] Ермака и провести обыски в его кабинете, можно возбудить уголовное дело против [экс-министра энергетики и юстиции Германа] Галущенко, [экс-заместителя главы офиса Зеленского Ирины] Мудрой, кого угодно, кроме депутатов. Возбудить уголовное дело против депутатов Верховной рады можно только с санкций генерального прокурора… Зеленский требовал переподчинить НАБУ и САП генпрокурору. И наличие в руках Зеленского такого козыря - это большое преимущество. Сдавая генпрокурора сейчас, Зеленский лишает себя опоры сказал политолог

Смоленко считает, что новым генпрокурором Украины может стать заместитель главы офиса Зеленского Олег Татаров, который контролирует органы досудебного следствия, а также поддерживает связь с НАБУ и САП, или приближенный к нему человек.

Генпрокурор Руслан Кравченко был уволен из-за причастности к созданию преступной группы, которая получала деньги через мошеннические колл-центры и занималась их легализацией.