Эксперт сравнила грядущие реформы в Совбезе ООН с горбачевской перестройкой Профессор МГМИМО сравнила реформирование Совбеза ООН с перестройкой в СССР

Москва24 сен Вести.Идеи, которыми фонтанируют Токио и европейские столицы в отношении реформирования Совбеза ООН - это не попытка ремонта, а план по сносу здания, заявила в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева.

По ее мнению, под прикрытием риторики о необходимости перемен скрывается стремление разрушить фундамент организации, которую следовало бы лишь поправить.

Разговоры о необходимости реформирования ООНовской площадки, они, безусловно, политтехнологичны, но мне это напоминает перестройку времен Михаила Горбачева - сразу, сносят крышу, а не делают какие-то определенные операции, чтобы сохранить дом. Когда делают перестройку, не рушат дом, а те реформаторские идеи, которыми брызжут европейцы и японцы, они призваны разрушить этот дом, который нужно немножко, возможно, реформировать заявила Пономарева

Ранее глава кабинета министров Японии Санаэ Такаити, выступая в ходе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявила, что Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании, поскольку он не соответствует сложившимся в современном мире тенденциям. Она также потребовала, чтобы термин "вражеские государства" был исключен из Устава ООН.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также высказал предложения по реформированию ООН. В частности, он выступает за отмену права вето в Совете Безопасности и введение принципа избирательности его членов.