Москва14 ноя Вести.Россия способна одолеть коллективный Запад умением переговоров. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Украины, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По большому счету мы не можем победить коллективный Запад, этот весь сатанизм количеством. У нас нет того ВВП, оружия. Но у нас есть дух. По-суворовски мы должны победить умением. А умением — это означает тактически мы можем вести переговоры. А что они дают? Они ... позволяют показать всему миру, кто они, и еще на свою сторону привлечь других сторонников заявил он

Олейник подчеркнул, что разница в подходах в переговорах видна даже на уровне представительств.

Так, указал он, в составе делегации РФ на переговорах в Абу-Даби были лица, которые на экспертном уровне разбирались в направлениях, обсуждаемых на переговорах.