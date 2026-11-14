Москва14 ноя Вести.В октябре британские самолеты-разведчики RC-135 Rivet Joint совершили 17 полетов вблизи Калининградской области в октябре. По сравнению с весной текущего года, количество таких полетов возросло вчетверо.

Об этом пишет газета The Daily Mail со ссылкой на источники в британской оборонной сфере. По словам одного из собеседников издания ВВС Великобритании демоснстрируют "экстраординарный уровень активности" за столь короткий период времени.

Издание уточняет, что самолеты-разведчики взлетали с базы Уоддингтон в графстве Линкольншир на востоке Британии.

Накануне сообщалось, что зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО около пяти часов провел в воздухе в районе Калининградской области. Это был его третий полет за неделю.

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов назвал Калининград "костью в горле" для НАТО. По его словам, на регион претендуют Германия, Литва и Польша, а учения по его захвату проводятся около десяти лет.

Британский военный эксперт Александр Меркурис, в свою очередь, порекомендовал Западу серьезно отнестись к предупреждениям МИД РФ о последствиях возможной агрессии против Калининградской области. По его словам, атака на регион приведет к катастрофе.