Еврокомиссия обвинила контрабандистов в гибели мигрантов в испанской Сеуте Bild: в ЕК обвинили контрабандистов в гибели нелегальных мигрантов в Сеуте

Москва5 авг Вести.В Еврокомиссии нашли "виновных" в гибели мигрантов в Средиземноморье. По словам еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера, ответственность за это лежит на контрабандистах, передает Bild.

Журналист задал Бруннеру вопрос о том, кто несет ответственность за погибших в результате миграционного кризиса в Сеуте.

Это однозначно дело рук контрабандистов и торговцев людьми, действующих с помощью дезинформации в социальных сетях. Это неприемлемо, и поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы заставить контрабандистов и торговцев людьми ответить по закону заявил Бруннер

В то же время еврокомиссар заметил, что пока рано говорить о том, кто стоит за этим кризисом. По его словам, в Испании уже началось расследование в данной сфере.

Совершенно очевидно, что дезинформация исходила от контрабандистов и торговцев людьми. Но было ли здесь влияние со стороны какого-то государства, … об этом говорить пока преждевременно отметил Бруннер

По его словам, доверие к правительству Испании "в любом случае существует".

В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым наплывом мигрантов. Как сообщал глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка, из Марокко на испанскую территорию проникли порядка 72 тысяч мигрантов, около 70 тысяч из которых уже вернулись обратно. При этом население самой Сеуты насчитывает около 85 тысяч человек.

Как сообщило издание Euractiv со ссылкой на источники, Испания попросила правительства европейских государств не критиковать Марокко в связи с миграционным кризисом в Сеуте.