В Италии фанаты "Луккезе" почтили память погибших в Старобельске от удара ВСУ

Москва24 мая Вести.Фанаты итальянского футбольного клуба "Луккезе", выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата страны, почтили память жертв удара Киева по общежитию колледжа в Старобельске.

Болельщики клуба поучаствовали в ежегодном фестивале фанатов неподалеку от домашнего стадиона "Луккезе". Там фанаты провели акцию, в ходе которой развернули баннер с надписью: "Старобельск: нет массовым убийствам, совершаемым Евросоюзом".

Ранее стало известно, что на место трагедии в Старобельске прибыли иностранные журналисты, а также уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она указала, что близ учебного заведения нет военных объектов, и зарубежные журналисты могут в этом убедиться.