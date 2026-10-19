Москва19 окт Вести.В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России признали рекламу сотового оператора "Мегафон" недостоверной. Речь идет о роликах, где клиентам предлагалось активировать "5G режим". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Видеоролик компании с рекламой распространялся по федеральному телевидению с апреля по май 2026 года. "Мегафон" призывал активировать новую услугу в мобильном приложении.

При этом на тот момент в России коммерческое внедрение технологии "5G" не было реализовано говорится в сообщении ФАС

Ведомство уточнило, что сейчас рассматривается вопрос о привлечении фирмы к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

В "Мегафоне" заявили, что удивлены подобным решением ФАС.

Мы удивлены решением ФАС. Хотим отметить, что при разработке любых рекламных материалов МегаФон всегда руководствуется действующим законодательством, принципами достоверности и точного отражения сути оказываемых услуг для абонентов. В нашей рекламе мы предлагали клиентам увеличение скорости интернета до сопоставимой со значениями в сетях 5G МегаФона, что полностью соответствовало рекламе сообщили в пресс-службе оператора

Компания еще не получила мотивировочную часть решения, после ознакомления она определится с дальнейшими действиями, подчеркнули в "Мегафоне".

Минцифры РФ официально сообщило о запуске сети 5G в стране 11 сентября 2026 года. Уточняется, что операторы связи уже вводят в эксплуатацию полностью отечественные базовые станции, поддерживающие новый стандарт.