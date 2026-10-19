Москва19 октВести.В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России признали рекламу сотового оператора "Мегафон" недостоверной. Речь идет о роликах, где клиентам предлагалось активировать "5G режим". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Видеоролик компании с рекламой распространялся по федеральному телевидению с апреля по май 2026 года. "Мегафон" призывал активировать новую услугу в мобильном приложении.
При этом на тот момент в России коммерческое внедрение технологии "5G" не было реализованоговорится в сообщении ФАС
Ведомство уточнило, что сейчас рассматривается вопрос о привлечении фирмы к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.
В "Мегафоне" заявили, что удивлены подобным решением ФАС.
Мы удивлены решением ФАС. Хотим отметить, что при разработке любых рекламных материалов МегаФон всегда руководствуется действующим законодательством, принципами достоверности и точного отражения сути оказываемых услуг для абонентов. В нашей рекламе мы предлагали клиентам увеличение скорости интернета до сопоставимой со значениями в сетях 5G МегаФона, что полностью соответствовало рекламесообщили в пресс-службе оператора
Компания еще не получила мотивировочную часть решения, после ознакомления она определится с дальнейшими действиями, подчеркнули в "Мегафоне".
Минцифры РФ официально сообщило о запуске сети 5G в стране 11 сентября 2026 года. Уточняется, что операторы связи уже вводят в эксплуатацию полностью отечественные базовые станции, поддерживающие новый стандарт.