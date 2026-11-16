Фидан раскрыл идеи Турции по новой архитектуре безопасности Европы Фидан озвучил инициативы Турции по архитектуре безопасности Европы

Москва16 ноя Вести.Анкара выдвигает собственные предложения, связанные с выстраиванием новой архитектуры безопасности в Европе, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu.

Запись выступления Фидана распространила пресс-служба турецкого МИД.

У нас есть серьезные предложения по этому вопросу, и мы представляем их сторонам сказал министр журналистам после встречи глав МИД ЕС в Брюсселе, посвященной европейской безопасности

Фидан указал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обладает значительным опытом, который получил, на протяжении многих лет уделяя внимание этой проблематике.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства также считает, что контуры новой европейской архитектуры безопасности должны быть предметом открытого диалога.

В частности, по его словам, мирное соглашение по Украине должно включать не только урегулирование отношений Москвы и Киева, но и формирование новой архитектуры безопасности, которая бы учитывала позицию России.

В этой связи Анкара продолжает активно взаимодействовать с Москвой, Киевом и европейскими столицами по вопросам возобновления поставок зерна через Черное море и обеспечения безопасности судоходства, добавил Фидан.

Ранее спецпосланник президента США и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что окончательное соглашение по урегулированию на Украине должно быть одобрено Россией.

Он добавил, что вместе с другим эмиссаром главы Белого дома Стивеном Уиткоффом обсуждал с представителями России, Украины, Европы и НАТО прямое взаимодействие РФ и европейских стран.