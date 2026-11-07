Фигуристка Петросян рассказала, как "боролась" за визу США Фигуристке Петросян пришлось срочно лететь в Казахстан ради американской визы

Москва7 ноя Вести.Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что ради получения американской визы ей пришлось экстренно полететь в Казахстан. Подробности она раскрыла в беседе с журналистами.

По словам Петросян, ей пришлось изменить свое расписание перед этапом Гран-при России в Екатеринбурге.

Очень нервная была неделя, я прямо боролась за эту визу. Появились новые знакомства, которые привели к получению слота в Казахстане… Я ехала в такси в аэропорт в Екатеринбург, мне звонят и говорят: "Аделия, мы нашли слот в Астане, летите срочно" рассказала спортсменка

При этом подходящий рейс в Казахстан нашелся только один, с отправлением поздно ночью.

В итоге собеседование Аделии прошло успешно, хотя многие заявители до нее получали отказы. После подтверждения визы фигуристке пришлось вновь спешить в аэропорт, чтобы успеть выступить в России.

Кроме того, спортсменка поделилась, что в Америке будет выступать без наставника. С августа она работает с заслуженным тренером России Ириной Гончаренко.

После короткой программы на этапе Гран-при в Екатеринбурге Петросян занимает второе место.

Помимо приглашения в США, Петросян также получила предложение выступить на втором этапе международного Гран-при в Японии.