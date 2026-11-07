Москва7 нояВести.Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что ради получения американской визы ей пришлось экстренно полететь в Казахстан. Подробности она раскрыла в беседе с журналистами.
По словам Петросян, ей пришлось изменить свое расписание перед этапом Гран-при России в Екатеринбурге.
Очень нервная была неделя, я прямо боролась за эту визу. Появились новые знакомства, которые привели к получению слота в Казахстане… Я ехала в такси в аэропорт в Екатеринбург, мне звонят и говорят: "Аделия, мы нашли слот в Астане, летите срочно"рассказала спортсменка
При этом подходящий рейс в Казахстан нашелся только один, с отправлением поздно ночью.
В итоге собеседование Аделии прошло успешно, хотя многие заявители до нее получали отказы. После подтверждения визы фигуристке пришлось вновь спешить в аэропорт, чтобы успеть выступить в России.
Кроме того, спортсменка поделилась, что в Америке будет выступать без наставника. С августа она работает с заслуженным тренером России Ириной Гончаренко.
После короткой программы на этапе Гран-при в Екатеринбурге Петросян занимает второе место.
Помимо приглашения в США, Петросян также получила предложение выступить на втором этапе международного Гран-при в Японии.